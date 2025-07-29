С обманувшей мать погибшего участника СВО волгоградки суд взыскал около 230 тысяч рублей. Ранее, в феврале 2025 года, 29-летняя Ксения Белова была признана виновной в мошенничестве и приговорена к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Имевшая уже проблемы с законом женщина решила нажиться на горе 67-летней волгоградки, чей сын в апреле 2025 года пропал на СВО. Узнав об этом, аферистка стала отправлять пенсионерке сообщения, о том, что ее сын якобы жив и есть возможность вернуть его домой. За хорошие новости о сыне мошенница требовала у несчастной матери деньги. Однако впоследствии выяснилось, что сын пенсионерки погиб в зоне СВО в апреле 2024 года.
- В связи с тем, что причиненный материальный ущерб добровольно осужденной не возмещен, прокуратура Волгограда в интересах матери участника СВО обратилась в суд о взыскании с осужденной средств, которые она обманом получила от пенсионерки. Центральный районный суд исковые требования удовлетворил, - пояснила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.