Расследования

На ж/д вокзале Волгограда задержан нелегал из Средней Азии

Расследования 29.07.2025 12:46
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29.07.2025 12:46


В Волгограде транспортной полицией в ходе рейда на железнодорожном вокзале был задержан 32-летний мужчина из Средней Азии, который незаконно находился на территории РФ.

В отношении гражданина был составлен административный протокол. Для урегулирования ситуации мужчина попытался передать взятку должностному лицу в сумме двух тысяч рублей. Данный факт был задокументирован сотрудником. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ – «Покушение на мелкое взяточничество». В качестве максимального наказания  нелегалу грозит до года лишения свободы.

За нарушение миграционного законодательства задержанному придется также заплатить штраф до 5 тысяч рублей. 

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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