В Камышине мужчина избил соседа лопатой из-за забора

В Волгоградской области житель Камышина стал фигурантом уголовного дела из-за конфликта с соседом. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, подозреваемый избил совковой лопатой соседа, который пришел разобраться по поводу недостроенного забора.

Установлено, что вооружившийся лопатой мужчина ранее получил от матери потерпевшего деньги на то, чтобы построить забор между домовладениями. Однако договоренности не исполнил и деньги не вернул.

- Когда потерпевший пришел к соседу для выяснения обстоятельств, последний, увидев его, взял в руки совковую лопату, открыл калитку и стал наносить множественные удары. Только после вызова полиции очевидцами, подозреваемый прекратил свои действия, - рассказали в Главке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Фото из архива V102.RU