В России ужесточили выдачу микрозаймов





В России при выдаче займа микрофинансовая организация в обязательном порядке должна проверить платежеспособность клиента. Соответствующий документ, который вступает в силу 29 июля, бы утвержден Банком России в базовый стандарт совершения МФО операций на финансовом рынке.

Проверять платежеспособность клиентов будут на основании представленных документов, а также информации из бюро кредитных историй. После прекращения обязательств клиента микрофинансовая организация будет должна еще три года хранить данные о платежеспособности россиян.

Стандарт введен для всех видов организаций в сфере рынка и не только.