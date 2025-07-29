Федеральные новости

В России ужесточили выдачу микрозаймов

Федеральные новости 29.07.2025 12:03
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29.07.2025 12:03


В России при выдаче займа микрофинансовая организация в обязательном порядке должна проверить платежеспособность клиента. Соответствующий документ, который вступает в силу 29 июля, бы утвержден Банком России в базовый стандарт совершения МФО операций на финансовом рынке. 

Проверять платежеспособность клиентов будут на основании представленных документов, а также информации из бюро кредитных историй. После прекращения обязательств клиента микрофинансовая организация будет должна еще три года хранить данные о платежеспособности россиян. 

Стандарт введен для всех видов организаций в сфере рынка и не только. 

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