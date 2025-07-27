В Камышине мужчина забыл в банке пакет с коноплей





Камышинские полицейские установили личность посетителя, оставившего пакет с коноплей в отделении банка. О странном пакете сообщили в полицию сотрудники банка. Эксперты подтвердили, что в пакете находятся части растения конопли.

В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что владельцем забытого пакета оказался ранее неоднократно судимый местный житель.

Мужчина признался, что по пути домой в гаражном кооперативе обнаружил растущие растения конопли, сорвал их для личного потребления, но затем забыл пакет с содержимым в банковском отделении. Дома у него нашли высушенные части растения.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — «Незаконное хранение наркотического средства, без цели сбыта».



Фото ГУ МВД по Волгоградской области



