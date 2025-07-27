Расследования

В Камышине мужчина забыл в банке пакет с коноплей

Расследования 27.07.2025 10:33
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27.07.2025 10:33


Камышинские полицейские установили личность посетителя, оставившего пакет с коноплей в отделении банка. О странном пакете сообщили в полицию сотрудники банка. Эксперты подтвердили, что в пакете находятся части растения конопли.

В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что владельцем забытого пакета оказался ранее неоднократно судимый местный житель.
Мужчина признался, что по пути домой в гаражном кооперативе обнаружил растущие растения конопли, сорвал их для личного потребления, но затем забыл пакет с содержимым в банковском отделении. Дома у него нашли высушенные части растения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — «Незаконное хранение наркотического средства, без цели сбыта».

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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