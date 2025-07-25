В Волгограде до конца года отремонтируют дорогу вдоль набережной им. Высоцкого





25 июля власти Волгограда отрапортовали о начале капитального ремонта проезжей части вдоль набережной им. Высоцкого Кировского района. Специалисты демонтируют старый асфальт, заменяют бордюры на участке протяжённостью 1,5 км.







- Ремонт полотна здесь не проводился несколько десятилетий. В рамках нацпроекта дорога получит новое покрытие как на автомобильном проезде, так и на тротуарной, также будет благоустроена зеленая разделительная полоса, разделяющая проезжую часть от пешеходной. Также на набережной предусмотрено устройство дополнительных парковочных карманов для удобства отдыхающих, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

После завершения установки бордюров и фрезеровки асфальта здесь будет уложен двухслойный асфальт, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Отметим, по информации чиновников, на объекте трудятся 10 единиц спецтехники и 20 рабочих. Обновление проезжей части должно завершиться до конца 2025 года.

Фото и видео: администрация Волгограда