Транспорт

В Волгограде до конца года отремонтируют дорогу вдоль набережной им. Высоцкого

Транспорт 25.07.2025 16:27
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25.07.2025 16:27


25 июля власти Волгограда отрапортовали о начале капитального ремонта проезжей части вдоль набережной им. Высоцкого Кировского района. Специалисты демонтируют старый асфальт, заменяют бордюры на участке протяжённостью 1,5 км.



- Ремонт полотна здесь не проводился несколько десятилетий. В рамках нацпроекта дорога получит новое покрытие как на автомобильном проезде, так и на тротуарной, также будет благоустроена зеленая разделительная полоса, разделяющая проезжую часть от пешеходной. Также на набережной предусмотрено устройство дополнительных парковочных карманов для удобства отдыхающих, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

После завершения установки бордюров и фрезеровки асфальта здесь будет уложен двухслойный асфальт, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Отметим, по информации чиновников, на объекте трудятся 10 единиц спецтехники и 20 рабочих. Обновление проезжей части должно завершиться до конца 2025 года.

Фото и видео: администрация Волгограда

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