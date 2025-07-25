Расследования

Полицейские задержали участника ОПГ, лишавшего пенсионеров накоплений

Расследования 25.07.2025 11:05
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25.07.2025 11:05


Накануне в Советском районе Волгограда у ТРЦ «Акварель» прошло задержание участника организованной преступной группы. Молодой человек помогал пособникам собирать денежные средства с обманутых пенсионеров и переводил их на счета аферистов.



- Для получения денег кураторы вызывали такси по адресам жертв. Таксисты доставляли наличность в Кировский район г. Волгограда, а также Городищенский район, где их встречал курьер — участник организованной преступной группы, 18-летний житель Городищенского района, найденный злоумышленниками через Интернет,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время первого же допроса молодой человек признался в 14 эпизодах перевода незаконной наличности в суммарном объёме более 2 млн рублей. Себе молодой человек оставлял 10% от перечисленной суммы.

Благодаря проведённой спецоперации, мужчина не успел перечислить своим пособникам 100 тыс. рублей, только полученных обманом у 74-летней жительницы Советского района. Данные средства будут в полном объёме возвращены пенсионерке.

Отметим, в рамках этой мошеннической схемы аферисты внушали пожилым людям, что их родственники якобы попали в ДТП и необходимо срочно перечислить кругленькую сумму на лечение пострадавших, благодаря чему близким удастся избежать сурового наказания. В настоящее время 18-летний курьер задержан, возбуждены уголовные дела.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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