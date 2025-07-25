Работающим волгоградцам с 1 августа пересчитают пенсии

Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, передает V102.RU. По информации СФР, присутствие гражданина не потребуется - перерасчет пройдет в беззаявительном порядке.

- Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы, - пояснили специалисты фонда. - Прибавка будет индивидуальна исходя из величины заработанного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его стоимости. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента.

Кроме того, с 1 августа прибавку к пенсии получат граждане, которым в июле исполнилось 80 лет. Они будут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере – 17 815,4 руб. Подрастет пенсия и у тех, кто в июле получил I группу инвалидности. В данном случае размер фиксированной выплаты увеличится на 8 907,7 руб.

Для этих категорий повысится и надбавка за уход. К страховой пенсии – в размере 1 314 рублей, к государственной пенсии – в размере 1 377 рублей.