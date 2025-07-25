В связи с происшествием на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги с задержками следуют 9 поездов АО «ФПК». По данным Приволжской железной дороги, сбои в расписании коснулись поездов № 358 Имеретинский Курорт – Уфа; № 254 Новороссийск – Уфа; № 98 Кисловодск – Тында; № 206 Анапа – Иркутск; № 14 Имеретинский Курорт – Саратов; № 274 Адлер – Северобайкальск; № 59 Новокузнецк – Кисловодск; № 523 Екатеринбург – Адлер; № 255 Челябинск – Новороссийск.
Все пассажирские составы проходят в том числе через ряд станций в Волгоградской области. В Приволжской железной дороге заверили, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.
Ранее, напомним, сообщалось, что в ночь на 25 июля на станции Песчанокопская Ростовской области и на Тимашевской в Краснодарском крае произошло падение обломков БПЛА. В результате происшествия произошло повреждение контактной сети. По данным РЖД, всего в пути задерживаются более 20 пассажирских поездов.
Фото V102.RU (архив)