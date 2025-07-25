



Адвокат Виталий Григорьев 24 июля опубликовал пост, в котором заявил о якобы процветающем в Волгограде рабстве. По его словам, совместно с коллегой он освободил из заточения жителя Петропавловска-Камчатского – мужчину, с его слов, держали под замком, заставляли работать за копейки и не отдавали документы.

По словам Григорьева, пленник вышел на него сам и рассказал о тяжелой ситуации, в которой оказался.

– Мужчина сообщил, что более двух месяцев находится в так называемом «центре помощи гражданам». На деле – это подвал многоквартирного дома. Там проживают 14 человек. Без связи с внешним миром. Без личных вещей. Без документов. Без права уйти. Живут в антисанитарии, среди тараканов и мышей, – рассказал Виталий Григорьев на своей странице в Telegram. – Каждый день их [людей] возят на работы – копать траншеи, таскать мешки, разгружать машины. За каждого такого «работника» организация получает от 2000 рублей. Людям же дают по 200 в день — чтобы, цитата, «ни в чём себе не отказывали».





По словам Григорьева, вход в подвал, где находился заявитель, был закрыт, а окна все зарешечены.

– Только угроза вызвать экстренные службы заставила «руководителя» центра отдать документы и отпустить человека. Такого ужаса не ожидал. Но это – реальность. Рабство никуда не исчезло. Оно просто стало другим, – эмоционально описал ситуацию Виталий Григорьев.

Адвокат опубликовал и видео с «пленником». На кадрах лица мужчины не видно, но отчетливо слышен разговор его и юриста.





– Вы как здесь оказались вообще? Вы их Петропавловска?

– Турист.

– И давно вы здесь?

– Второй месяц.

– И что? Не отпускают?

– Нет.

– А что говорят?

– Ну, типа, три месяца должен быть здесь.

– А кому должен? Кто за Вас платит здесь?

– Никто.

– А чем вы занимаетесь здесь?

– Работаю.

В разговоре между мужчинами, отметим, фигурирует имя Олег. Можно сделать предположение, что речь идет о некоем администраторе заведения.





Корреспонденты ИА «Высота 102» выехали в Тракторозаводский район Волгограда к дому, в подвале которого, по словам адвоката, до сих пор остаются люди. На цокольной этаже одного из строений по ул. Льговской действительно располагается нечто, схожее в общежитием, – в оконных проемах видны двухэтажные кровати, общие кухня и, вероятно, санитарный узел.

По адресу, откуда по словам Григорьева, был вызволен мужчина, официально располагается центр «Союз» – организация, как следует из данных в Сети, занимается помощью людям, попавшим в тяжелую ситуацию. Однако, к удивлению, здесь не оказалось ни одной вывески.

– Более того, вызывает вопросы тот факт, что руководители этого «Союза» не стали никак с нами контактировать. Они вытолкали мужчину за дверь с документами и тут же захлопнули ее изнутри. Стали бы так делать люди, которым нечего скрывать и которые работают легально? – рассуждает Виталий Григорьев.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили ИА «Высота 102», что сотрудниками полиции была организована проверка по изложенным в публикации Виталия Григорьева фактам.

– Осуществлён выезд по месту расположения организации – адаптивного Центра для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проведен осмотр помещений, опрошены находящиеся там граждане. Заявлений, обращений в полицию о противоправных действиях от них не поступило. Лиц, нарушавших миграционное законодательство, скрывающихся от правосудия, не выявлено, – сообщили в Главке полиции.





На видеокадрах, предоставленных полицейскими, видно, что в центре проживают люди с детьми. На вопрос сотрудника, все ли у них в порядке, они не высказали каких-либо претензий.

Видео: Виталий Григорьев, ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ИА «Высота 102»