Расследования

«Рабство стало другим»: адвокат заявил об «обществе пленников» в Волгограде

Расследования 25.07.2025 10:31
0
25.07.2025 10:31


Адвокат Виталий Григорьев 24 июля опубликовал пост, в котором заявил о якобы процветающем в Волгограде рабстве. По его словам, совместно с коллегой он освободил из заточения жителя Петропавловска-Камчатского – мужчину, с его слов, держали под замком, заставляли работать за копейки и не отдавали документы. 

По словам Григорьева, пленник вышел на него сам и рассказал о тяжелой ситуации, в которой оказался. 

– Мужчина сообщил, что более двух месяцев находится в так называемом «центре помощи гражданам». На деле – это подвал многоквартирного дома. Там проживают 14 человек. Без связи с внешним миром. Без личных вещей. Без документов. Без права уйти. Живут в антисанитарии, среди тараканов и мышей, – рассказал Виталий Григорьев на своей странице в Telegram. – Каждый день их [людей] возят на работы – копать траншеи, таскать мешки, разгружать машины. За каждого такого «работника» организация получает от 2000 рублей. Людям же дают по 200 в день — чтобы, цитата, «ни в чём себе не отказывали».


По словам Григорьева, вход в подвал, где находился заявитель, был закрыт, а окна все зарешечены.  

– Только угроза вызвать экстренные службы заставила «руководителя» центра отдать документы и отпустить человека. Такого ужаса не ожидал. Но это – реальность. Рабство никуда не исчезло. Оно просто стало другим, – эмоционально описал ситуацию Виталий Григорьев. 

Адвокат опубликовал и видео с «пленником». На кадрах лица мужчины не видно, но отчетливо слышен разговор его и юриста.



– Вы как здесь оказались вообще? Вы их Петропавловска? 

– Турист. 

– И давно вы здесь? 

– Второй месяц. 

– И что? Не отпускают? 

– Нет. 

– А что говорят? 

– Ну, типа, три месяца должен быть здесь. 

– А кому должен? Кто за Вас платит здесь? 

– Никто.

– А чем вы занимаетесь здесь?

– Работаю. 

В разговоре между мужчинами, отметим, фигурирует имя Олег. Можно сделать предположение, что речь идет о некоем администраторе заведения. 


Корреспонденты ИА «Высота 102» выехали в Тракторозаводский район Волгограда к дому, в подвале которого, по словам адвоката, до сих пор остаются люди. На цокольной этаже одного из строений по ул. Льговской действительно располагается нечто, схожее в общежитием, – в оконных проемах видны двухэтажные кровати, общие кухня и, вероятно, санитарный узел. 

По адресу, откуда по словам Григорьева, был вызволен мужчина, официально располагается центр «Союз» – организация, как следует из данных в Сети, занимается помощью людям, попавшим в тяжелую ситуацию. Однако, к удивлению, здесь не оказалось ни одной вывески. 

Более того, вызывает вопросы тот факт, что руководители этого «Союза» не стали никак с нами контактировать. Они вытолкали мужчину за дверь с документами и тут же захлопнули ее изнутри. Стали бы так делать люди, которым нечего скрывать и которые работают легально? – рассуждает Виталий Григорьев. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили ИА «Высота 102», что сотрудниками полиции была организована проверка по изложенным в публикации Виталия Григорьева фактам. 

– Осуществлён выезд по месту расположения организации – адаптивного Центра для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проведен осмотр помещений, опрошены находящиеся там граждане. Заявлений, обращений в полицию о противоправных действиях от них не поступило.  Лиц, нарушавших миграционное законодательство, скрывающихся от правосудия, не выявлено, – сообщили в Главке полиции. 



На видеокадрах, предоставленных полицейскими, видно, что в центре проживают люди с детьми. На вопрос сотрудника, все ли у них в порядке, они не высказали каких-либо претензий. 

Видео: Виталий Григорьев, ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.07.2025 11:36
Расследования 25.07.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2025 11:05
Расследования 25.07.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2025 10:03
Расследования 25.07.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2025 09:26
Расследования 25.07.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2025 17:26
Расследования 24.07.2025 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2025 13:34
Расследования 24.07.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2025 10:40
Расследования 24.07.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2025 08:05
Расследования 24.07.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 21:21
Расследования 23.07.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 18:50
Расследования 23.07.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 15:45
Расследования 23.07.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 12:38
Расследования 23.07.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 12:02
Расследования 23.07.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 11:23
Расследования 23.07.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 10:58
Расследования 23.07.2025 10:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:24
Совфед одобрил штрафы за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
12:20
Волгоградские медики помогли инвалиду-колясочнику стать отцомСмотреть фотографии
11:58
Девять курортных поездов застряли в Волгоградской области из-за ЧП на ж/дСмотреть фотографии
11:36
Под Волгоградом осудили напавшего на полицейских с кулаками и ножовкой ПятаченкоСмотреть фотографии
11:13
Работающим волгоградцам с 1 августа пересчитают пенсииСмотреть фотографии
11:05
Полицейские задержали участника ОПГ, лишавшего пенсионеров накопленийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
«Рабство стало другим»: адвокат заявил об «обществе пленников» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
В Волгограде автобус №58 сбил пешехода у ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографии
10:03
Судьбу награжденного орденом генерала Попова решат 25 июля трое судейСмотреть фотографии
10:00
Андрей Бочаров провел совещание по вопросам обеспечения бесперебойной работы систем ЖКХСмотреть фотографии
09:54
Блогер-миллионник из Питера объелся котлетами по-киевски в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:43
Водитель иномарки погиб в ДТП с рыбным фургоном в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:26
Прокуратура подключилась к делу о гибели ребенка в реке под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:20
Водителю фургона в Волгограде залили перцовкой лицо из-за конфликта на парковкеСмотреть фотографии
08:54
Волгоградский Россельхознадзор обнаружил 20 кг нелогичной молочкиСмотреть фотографии
08:42
Больше 20 поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на юге РоссииСмотреть фотографии
08:31
Количество подписчиков на волгоградские госпаблики увеличилось до 3,4 млнСмотреть фотографии
08:15
Волгоградскому фронтовику-спортсмену вручили награду СовфедаСмотреть фотографии
07:12
«Он был в отчаянии»: волгоградский бизнесмен Николай Николаенко пропал без вести на СВОСмотреть фотографии
06:49
Обломки БПЛА повредили вагон поезда в Тимашевске, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
06:35
Во Фролово скандальный металлургический завод уличили в работе без разрешенияСмотреть фотографии
22:27
Под Волгоградом спасатели достали из Цимлы тело утонувшего школьникаСмотреть фотографии
21:24
В Волгоградской области власти возьмут в кредит 8,3 млрд рублей под 23% годовыхСмотреть фотографии
20:51
В Волгограде жильцов МКД и змею спасли друг от другаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:39
Андрей Бочаров выразил соболезнования родственникам погибших в крушении самолёта Ан-24Смотреть фотографии
20:17
Власти Волгограда посоветовали пассажирам не терпеть холод в общественном транспортеСмотреть фотографии
19:31
Родственники пропавших в Карелии волгоградцев объявили награду для волонтёровСмотреть фотографии
18:49
Новый закон снизит количество свалок стройотходов: комментарий Ирины СоловьевойСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде у должницы из района арестовали BMW X6Смотреть фотографии
18:13
«Словно смерч прошёл, а мы в воронку попали»: в Волжском ураган оставил без крыш жителей посёлкаСмотреть фотографииCмотреть видео
 