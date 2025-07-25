Кадровые изменения произошли в администрации Волгоградской области

В администрации Волгоградской области 25 июля сообщили о кадровых перестановках. По данным пресс-службы обладмина, должность заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области - начальника государственно-правового управления покинул Роман Левкин.
Здесь уточнили, что Роман Владимирович покидает пост в связи с переходом на новое место работы. Вероятнее всего, речь идет о более высокой должности, однако информация об этом пока не раскрывается.
Временно осуществляющим полномочия начальника государственно-правового управления назначен Дмитрий Мытарев. Ранее последний занимал должность первого заместителя.