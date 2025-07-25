Происшествия

В Саратове взорвался газ: частично обрушился многоэтажный дом

Происшествия 25.07.2025 12:38
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25.07.2025 12:38


В Саратове в результате взрыва газа 25 июля частично обрушился многоэтажный дом в Солнечном-2. На месте обрушения десятиэтажки на улице Блинова, 2 идет разбор завалов. Об этом сообщает ИА «СарИнформ». 

Специалисты эвакуируют жильцов многоэтажки. В работе заняты более 20 сотрудников МЧС, кинологи и 8 спецмашин. 

Известно, что днем после «хлопка газовоздушной смеси» в одной из квартир в угловом подъезде обрушились этажи с 7 по 10, сообщило региональное управление МЧС. Повреждения получил соседний дом. 

На эту минуту известно о трех погибших.

Между тем, сотрудники саратовского Следственного комитета завели дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото: sarinform.ru


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