В Саратове взорвался газ: частично обрушился многоэтажный дом

В Саратове в результате взрыва газа 25 июля частично обрушился многоэтажный дом в Солнечном-2. На месте обрушения десятиэтажки на улице Блинова, 2 идет разбор завалов. Об этом сообщает ИА «СарИнформ».
Специалисты эвакуируют жильцов многоэтажки. В работе заняты более 20 сотрудников МЧС, кинологи и 8 спецмашин.
Известно, что днем после «хлопка газовоздушной смеси» в одной из квартир в угловом подъезде обрушились этажи с 7 по 10, сообщило региональное управление МЧС. Повреждения получил соседний дом.
На эту минуту известно о трех погибших.
Между тем, сотрудники саратовского Следственного комитета завели дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Фото: sarinform.ru