Расследования

Под Волгоградом осудили напавшего на полицейских с кулаками и ножовкой Пятаченко

Расследования 25.07.2025 11:36
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25.07.2025 11:36


Старополтавский районный суд Волгоградской области приговорил к 2 годам колонии строгого режима Вячеслава Пятаченко за насилие и угрозы в отношении сотрудников полиции, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствием и судом установлено, что 26 мая текущего года Пятаченко по системе «112» сообщил в полицию о факте торговли алкоголем по адресу его проживания. Однако в ходе проверки эта информация не подтвердилась, о чем полицейские сообщили Пятаченко.

- Однако мужчина, находясь в алкогольном опьянении, начал проявлять агрессию, выражался словами грубой нецензурной брани, оскорблял сотрудников и игнорировал их предупреждения. Затем Пятаченко ударил одного полицейского кулаком в грудь, тем самым причинив ему физическую боль. После этого, Пятаченко схватил металлическую ножовку и стал размахивать ей перед другим сотрудником полиции, угрожая ему применением силы, - рассказали в суде.

Свою вину обвиняемый признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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