Три пары парашютистов, в числе которых и уроженец Урюпинска Волгоградской области Юрий Колосков, впервые в мире совершили прыжок из стратосферы, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города Урюпинска.

- Гордимся нашим земляком и от всей души поздравляем Юрия и команду со значимым достижением и рекордом! Так держать! – такое поздравление опубликовала администрация в своих соцсетях.





Уникальное десантирование с новейшими парашютными системами «Тандем-400», по данным ТАСС, организовал Ростех.

- Впервые в мире три пары парашютистов покинули воздушное судно из стратосферы с высоты 10 120 м. Особенность прыжка еще и в том, что раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета на 10 000 м. Десантирование совершили парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ (ГЛИЦ МО РФ). Достижение зафиксировано в Книге рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, что десантирование производилось из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч. Температура за бортом составляла минус 57 градусов по Цельсию. В воздухе испытатели провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат.

В состав парашютистов-испытателей ГЛИЦ МО РФ вошли Андрей Топорков - Андрей Морозов, Максим Ситайло - Юрий Колосков, а также Юрий Миронов, в паре с которым прыгнул ведущий «Военной приемки» телеканала «Звезда» Алексей Егоров.

Скриншот с видео Ростеха

Фото администрации Урюпинска / t.me