Новая рабочая группа Экосовета присмотрится к волгоградским турбазам





В Волгограде при Экологическом совете облдумы создали рабочую группу, которая займется повышением экологической ответственности владельцев объектов туристической инфраструктуры. В рабочую группу войдут депутаты, представители профильных природоохранных ведомств, общественники.

Волгоградская область на сегодня, как было озвучено на заседании Экосовета 23 июля, стабильно удерживает лидерство в перечне популярных направлений для отдыха на реках и озерах, летнего отдыха на Волге, патриотического и экологического туризма. Так, по итогам 2024 года регион занял 4-е место в Южном федеральном округе и 23-е по России по объему туристического потока. На сегодня в Волгограде и области работают 438 коллективных средств размещения, которые одновременно могут принимать до 21 тысячи туристов.

Председатель думского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экосовета Ирина Соловьева напомнила, что развитие экологического туризма должно идти параллельно с работой по сохранению биологического разнообразия, сбережению особо охраняемых природных территорий в соответствии с национальной целью «Экологическое благополучие».

– Как подчеркнул президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года, развитие туристической инфраструктуры является важным элементом реализации экологической повестки. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также уделяет значительное внимание развитию туристической отрасли в регионе, – подчеркнула Ирина Соловьева. – В августе 2024 года на стратегической сессии по вопросам развития туризма Андрей Бочаров отметил, что эта сфера должна стать одним из приоритетных направлений социально-экономического развития области.

Больше всего туристов традиционно привлекает в Волгоградской области Волго-Ахтубинская пойма. Здесь сосредоточены 48 объектов размещения вместимостью 2437 мест, разместившие в 2024 году 40 тысяч гостей.





Темп развития туристической отрасли в Волгоградской обласи, рост числа инфраструктурных объектов ведет к повышению нагрузки на окружающую среду и, как следствие, увеличению объема наносимого экологического вреда. Именно поэтому к деятельности территорий отдыха сегодня в ходе заседания Эксовета было приковано пристальное внимание.

– Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» обладает международным статусом биосферного резервата ЮНЕСКО – это особо охраняемая природная территория, созданная с целью сохранения природных экосистем, изучения и мониторинга состояния окружающей среды, а также обеспечения устойчивого развития прилегающих территорий. При этом парк давно стал популярным местом отдыха как среди жителей региона, так и среди гостей области. Здесь расположены лечебно-оздоровительные комплексы, туристические базы, лагеря отдыха и иные места проживания граждан, большинство из которых находятся в непосредственной близости к водным объектам. Нахождение таких организаций на территории поймы обязывает их не только к соблюдению общих требований природоохранного законодательства, но и к особо ответственному подходу к охране окружающей среды, – подчеркнула Ирина Соловьева.

С 2023 года Экосовет осуществляет общественный контроль за деятельностью турбаз и баз отдыха Среднеахтубинского района на предмет организации водоснабжения и водоотведения, утилизации стоков, вывоза жидких бытовых и твердых коммунальных отходов, соблюдения условий недропользования. Однако, признает Ирина Соловьева, до сих пор не все хозяйствующие субъекты проявляют экологическую ответственность при ведении своего бизнеса. Примечательно, что чаще всего нарушения допускают организации, которые уже давно ведут свою деятельность. Новички, напротив, ставят цель сохранить уникальный потенциал биосферного резервата.

С участием общественников, считает Ирина Соловьева, нужно усилить разъяснительную работу с владельцами зон отдыха.

– От того, как организованы водоснабжение и водоотведение, прием и утилизация стоков, обращение с отходами, имеются ли у хозяйствующих субъектов договоры на недропользования, лицензии и другие разрешительные документы на ведение деятельности, зависит общая экологическая ситуация в регионе. Эти аспекты должны стать неотъемлемой частью ответственного и устойчивого развития экологического туризма в Волгоградской области, – акцентировала внимание участников совещания Ирина Соловьева.

– В связи с этим принято решение создать рабочую группу, в которую войдут представители всех заинтересованных сторон – органов исполнительной власти, депутатского корпуса, Экосовета, надзорных ведомств. Наша задача – в максимально короткие сроки наладить конструктивный диалог, способствовать снижению фактов нарушения природоохранных норм со стороны хозяйствующих субъектов, чтобы минимизировать негативное воздействие их деятельности на водные объекты и окружающую среду. Важно, чтобы развитие такого приоритетного для нашей страны и региона направления, как экологический туризм, шло в соответствии с действующим законодательством, было направлено на сбережение природы в интересах живущих и будущих поколений, – подытожила глава Экологического совета.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы