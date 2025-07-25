Блогер-миллионник из Питера объелся котлетами по-киевски в Волгограде

Блогер из Санкт-Петербурга Алексей Грильков с аудиторией в полтора миллиона человек оценил уличную еду в Волгограде. Алексей Грильков прошелся по улицам города-героя, заглянув в ряд заведений общепита, купив и отведав популярный в Волгограде фаст-фуд.
Так, блогер попробовал еду в кафе бистро AIK, в «Конфетках-бараночках», в «Жар-пицце», «Блинмастере» и «Кебабнике» и поделился впечатлениями о блинчиках с начинками, пицце, донарах и котлетах по-киевски. Блогер заметил, что в разных местах котлеты по-киевски в Волгограде готовят по-разному. Котлеты, в частности, отличаются толщиной слоя теста. Больше ему понравились те, где корочка из теста тоньше. Алексей Грильков также похвалил котлеты за качественное масло внутри, но признался, что ему не хватило в начинке укропа.
Однако в конце дегустации автору канала пришлось уже несладко. Объевшись котлетами и другим фастфудом, он уже ограничивался надкусыванием уличной еды.
Скриншот youtub канала Алексея Грилькова