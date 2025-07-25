Общество

Бойцы СВО обвинили Михаила Серенко в дискредитации ВС РФ и пригласили в штурмовую роту

Общество 25.07.2025 12:55
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25.07.2025 12:55


В Волгограде скандал с задержанием владельца Telegram-канала «Остров свободы» Михаила Серенко продолжает набирать обороты. На фоне громкого ареста ветераны СВО записали с передовой видеообращение к правоохранительным органам, в котором обвинили блогера и по совместительству отставного депутата в дискредитации Вооружённых Сил России, а также пригласили его на передовую.



- Мы бойцы и вот уже несколько лет выполняем боевые задачи в зоне проведения СВО. Сегодня, придя с очередного боевого выхода, стали свидетелями очень некрасивой ситуации. В городе Волгограде, откуда родом многие наши бойцы, неким Михаилом Серенко, руководителем «Острова свободы», были опубликованы материалы, которые, на наш взгляд, дискредитируют ВС РФ. Насколько нам известно, данный гражданин уже задержан, но мы бы хотели обратить внимание на ещё один эпизод и высказать по нему свою точку зрения, - подчёркивает военный на видео.

Участников спецоперации тревожит, что на данный момент не дана оценка публикациям «Острова свободы», посвящённым волгоградскому бизнесмену Александру Осипову и его близким, которые ранее взяли шефство сразу над несколькими боевыми подразделениями.

- Вот уже почти три года Александр Осипов и его сын Егор занимаются поддержкой военных. Они регулярно привозят в том числе и в наш штурмовой батальон различный автотранспорт, средства обнаружения вражеских беспилотников, а также ударные и разведывательные дроны. Привозят такую помощь они не только нам, но и в другие подразделения. Сейчас идёт уже четвёртый год СВО. Осиповы тратят на поддержку ВС РФ свои деньги и лично приезжают на передовую, привозя всё необходимое. В это же самое время находится какой-то непонятный персонаж, который обвиняет волгоградских патриотов в создании «гомосексуальной* секты», - продолжает мужчина.

Судя по всему, штурмовики имеют в виду оскорбительную публикацию в Telegram-канале «Остров свободы» от 19 июля, где Михаил Серенко рассуждает о якобы имеющих место быть нетрадиционных отношениях, практикующихся и поощряющихся владельцами конного клуба «Гермес» – семьёй Осиповых.

- Мы, когда впервые это прочитали, были очень сильно удивлены. Хотелось бы обратиться к Михаилу и попросить объяснить всю ту пургу, которую он пишет. Также хотелось обратить на эту публикацию и внимание правоохранителей. Дело в том, спортивный клуб «Гермес», о котором шла речь в посте, – это детское заведение. Там нет и не может быть никаких гомосексуалистов. Также он приплетает к этому всему непотребству ещё и «казаков».

По словам военных, казаки, которые упоминаются в непотребной публикации Михаила Серенко, с первых дней спецоперации находятся на передовой. В их числе также и молодые люди, многие из которых на штурмах получили серьёзные увечья, и, не имея возможности вернуться на передовую, вполне вероятно, могли проходить реабилитацию или просто занимаются любым делом в конноспортивном клубе. В результате, за всё то, что казакам пришлось пережить на передовой, их же без каких-либо доказательств обвинили в различных извращениях.

– Для казаков езда на лошадях в крови. Это хобби, занятие людей. Как этому человеку пришло в голову всё опошлить, мы не понимаем, – сетует штурмовик.

Помимо правоохранительных органов, военнослужащие обратились и к самому Михаилу Серенко. Они пригласили его на передовую, чтобы лично посмотреть на его смелость, но уже при выполнении боевых задач.

Напомним, задержание администратора Telegram-канала «Остров свободы» произошло 22 июля. Блогеру были предъявлены обвинения в вымогательстве. По версии следствия, в 2024 году он опубликовал в интернете информацию, порочащую честь и достоинство одного из жителей Волгограда, после чего потребовал с мужчины 300 тыс. рублей за прекращение распространения дезинформации. Впоследствии Михаил Серенко продолжил регулярно публиковать оскорбления и домыслы, а в 2025 году вымогал со своей жертвы уже 350 тыс. рублей.

Также следователями была проведена экспертиза некоторых постов, в которых специалисты обнаружили признаки реабилитации нацизма.

24 июля Центральный районный суд Волгограда отправил Михаила Серенко в СИЗО до 18 сентября. По данным следствия, в настоящее время изучается причастность к преступной деятельности пособников медиа-дельца.

Фото и видео: Волгоградские слухи

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