Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с гибелью жителей после взрыва в МКД





25 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму с соболезнованиями руководству и жителям Саратовской области, где произошёл взрыв бытового газа, который привёл к частичному обрушению 10-этажного дома. Глава региона выразил слова поддержки от лица всех волгоградцев.

Напомним, как ранее сообщала редакция, трагедия произошла в Саратове около полудня по адресу: ул. Блинова, д. 2. В результате взрыва обрушился один из подъездов. На текущий момент известно о пяти погибших. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Экстренные службы разбирают завалы.