Экология

«Какой мудрец это придумал?»: волгоградка провела экскурсию по огнеопасной свалке

Экология 20.07.2025 12:08
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20.07.2025 12:08



Жительница поселка Вишневая балка в Волгограде прислала в редакцию ИА «Высота 102» видео огнеопасной свалки, которая образовалась на пересечении двух улиц у контейнерной площадки. Женщина не только подробно озвучила проблему, но и поделилась своими размышлениями о том, как надо бороться с подобными мусорными завалами в частном секторе.

- Вот площадка Хользунова – Нижнеамурская. Каким надо быть мудрецом, чтобы соорудить вот такую пожароопасную кучу из веток и травы? – задается вопросом Татьяна Данилова. - Это всё пожароопасное вещество. Класс опасности четвертый. Вот, посмотрите. Без зазрения совести деревья привозят. 

В ходе своеобразной виртуальной экскурсии волгоградка показала, где на этой свалке поселились крысы и как вывозят мусор из контейнеров. Пожароопасная свалка, как объяснила женщина, расположена всего в пару метрах от мусорных контейнеров, но «мудрецов» это не останавливает.

- Пакеты бросают, не доходя до контейнера, - рассказывает Татьяна. – И вот такая красота у нас. Конечно, тут нужен только штраф жителей. Только это остановит.

Специалисты регионального оператора пояснили, что за образование свалки ответственность несет собственник земельного участка, который должен пресекать такие нарушения. А если мусорные кучи уже образовались, то, следовательно, собственник земли должен такие свалки и зачищать. 

В ближайшее время в Волгограде планируют запустить акцию по фото- и видеофиксации фактов сброса мусора в неположенном месте. О правилах участия в этой акции будет объявлено позднее. 

Видео: Татьяна Данилова 

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