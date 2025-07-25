Совфед одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов

Сегодня, 25 июля, Совет Федерации на пленарном заседании, завершающем весеннюю сессию, одобрил принятой Госдумой закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN, сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что этот же закон предусматривает ответственность граждан за незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.

Согласно нововведению, штраф за просмотр экстремистского контента с помощью VPN-сервисов для обычных граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей. При этом поясняется, что наказание предусмотрено в случае умышленного поиска в интернете и доступ к экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список, в том числе с использованием VPN.

За рекламу сервисов, с помощью которых можно попасть на «экстремистские» ресурсы, предусмотрены штрафы для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

За незаконную передачу абонентского номера могут оштрафовать физлиц на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, - от 100 до 200 тысяч рублей, ИП - от 50 до 100 тысяч.