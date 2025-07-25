Андрей Бочаров провел совещание по вопросам обеспечения бесперебойной работы систем ЖКХ

Утром 25 июля губернатор Волгоградской области провел совещание по вопросам обеспечения бесперебойной работы систем ЖКХ в условиях жаркой погоды.
Как сообщает ИА «Высота 102», в совещании приняли участие руководители профильных комитетов обладмина, а также руководство администрации Волгограда.
Напомним, 21 июля Андрей Бочаров по итогу аналогичного совещания поручил скорректировать режим пребывания детей в оздоровительных лагерях и образовательных учреждениях, усилить питьевой режим в больницах, организовать функционирование «точек здоровья», обеспечить работу всех фонтанов, поливочных систем и питьевых фонтанчиков.