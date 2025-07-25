Общество

Китайцы добрались в Волгограде до самой высокой точки в ЦПКиО

Общество 25.07.2025 19:28
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25.07.2025 19:28


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда китайские специалисты приступили к монтажу трассы на самом пике экстрим - аттракциона «Русские горки». Как сообщает V102.RU, железную конструкцию крепят на специальные опоры, которые были смонтированы заранее.

В настоящее время рабочие находятся на «пике» - это 34 метра над землей. Этот процесс запечатлел фотограф Андрей Поручаев.


- Монтаж аттракциона «Русские горки» ведется в активной фазе: подрядная компания совместно с производителем из КНР приступила к установке секции трассы на самой высокой точке. Пик конструкции составит 34 метра, отсюда катающимся откроется красивый вид на парк, Волгу и окрестности, - прокомментировали информагентству ход работ в ЦПКиО.


Напомним, что общая протяженность трассы составит более 700 метров. Она включает в себя две «мертвые петли» и крутые повороты. Скорость на трассе будет порядка 80 км/ч. 

О том, как на «Русских горках» устанавливали «мертвые петли», информагентство ранее показывало в фоторепортаже.

Отметим, что открытие этого аттракциона планируется уже в этом теплом сезоне.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

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