В Волгограде 295 выпускников академии МВД получили дипломы





В Волгограде сегодня, 25 июля, на площади перед музеем-панорамой «Сталинградская битва» выпускникам Волгоградской академии МВД России вручили дипломы. Совместно с руководством академии молодых полицейских поздравляли замначальника Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Андрей Выборнов, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, руководители областных силовых ведомств, представители духовенства, ветераны и почетные гости академии.









Андрей Выборнов, сообщает ИА «Высота 102», поздравил выпускников с важным и значимым событием – присвоением офицерского звания. Волгоградская академия МВД, подчеркнул он, всегда считалась одной из лучших следственных школ в России.

Особую благодарность Выборнов выразил родителям выпускников, которые поддержали детей в выборе непростой, но важной для общества профессии.









Руководитель волгоградского Главка Дмитрий Свинов пожелал офицерам успехов в служении Отечеству и подчеркнул: знания, полученные в академии, станут прочной основой в практической деятельности.





Дипломы об окончании вуза МВД России получили 295 лейтенантов, 47 из них – с отличием. Ряды молодых правоохранителей пополнят 114 следователей, 85 экспертов-криминалистов и 66 оперативных сотрудников.





В подразделениях Волгоградской полиции в ближайшее время приступят к службе 64 выпускника.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области