Автопробег «мамкиных хулиганов» сорвала полиция в Волгограде

В Волгограде закончился, не успев начаться, автопробег группы молодых людей, которые планировали проехать по городу на автомобилях с глухой тонировкой и снять «хулиганский» ролик. Как сообщает ИА «Высота 102», несанкционированное мероприятие пресекли сотрудники Госавтоинспекции.





Ошибкой участников несостоявшегося автопробега стало объявление о нем в Сети.

– В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками городской Госавтоинспекции была выявлена публикация, в которой содержалась информация о намерении группы граждан провести 24 июля в Центральном районе Волгограда автопробег с участием автомобилей с явными признаками нарушений технического регламента (тонировка). На месте сбора было выявлено 15 автомобилей, прибывших для участия в пробеге, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





На водителей составили протоколы, а также выдали им требования на устранение тонировки. Неисполнение такого требования, напоминают в полиции, предусмотрен административный арест.





– Кроме того, был задержан 17-летний водитель, управляющий автомобилем без водительского удостоверения. Ряд транспортных средства с технеисправностями помещены на специализированную стоянку, – уточняют в Главке.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области