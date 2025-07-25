Общество

Волгоградские медики помогли инвалиду-колясочнику стать отцом

Общество 25.07.2025 12:20
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25.07.2025 12:20


Радость отцовства после тяжелой травмы спины вернули волгоградские медики 31-летнему мужчине.  Житель Волгограда обратился в Клинику №1 ВолгГМУ Минздрава России через 10 месяцев после получения спинальной травмы. У 31-летнего мужчины исчезла возможность вести полноценную жизнь и стать отцом.

- Пациенты после тяжелых инвалидизирующих поражений спинного мозга, в основном после дорожно-транспортных происшествий, падения с высоты, «травм ныряльщика», как правило, имеют серьезные нарушения функций тазовых органов вплоть до невозможности реализовать репродуктивный потенциал, - рассказал заведующий неврологическим отделением Клиники №1 ВолгГМУ Минздрава России Андрей Пучков.

Пациенту были проведены серия оперативных вмешательств и курс реабилитации в неврологическом отделении. Затем полученный в результате микрохирургической биопсии материал был использован в протоколе экстракорпорального оплодотворения.

В положенный срок у пары родился здоровый ребенок. Но на этом счастливые родители останавливаться не собираются и готовятся к рождению второго ребенка. 

Сотрудники отделения вспомогательных репродуктивных технологий Клиники №1 ВолгГМУ Минздрава России не впервые справляются со сложными клиническими случаями. Уже тридцать мужчин, испытавших подобные поражения, стали счастливыми родителями, а некоторые из них – не раз.

Фото ВолГМУ t.me

 

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