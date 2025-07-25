Депутаты Волгоградской облдумы накануне, 24 июля, утвердили новые штрафы за создание препятствий для вывоза ТКО. Если мусоровоз не сможет подъехать к контейнерной площадки из-за брошенного авто или захламления прилегающей территории, то нарушителя ждет штраф от 3 до 50 тысяч рублей.
Напомним, также Волгоградская облдума проголосовала за штрафы от 3 до 300 тысяч рублей за нарушение правил обращения со стройотходами.
Кроме того, как сообщалось, были увеличены штрафы за парковку на зеленой зоне, за гадание на улицах, а также нарушение режима тишины.
Фото V102.RU (архив)