Общество

Андрей Бочаров наградил следователей СУ СК РФ по Волгоградской области

Общество 25.07.2025 15:18
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25.07.2025 15:18


25 июля в Волгограде состоялось расширенное заседание коллегии СУ СК РФ по Волгоградской области под председательством руководителя управления Василия Семенова. Мероприятие было приурочено ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Правоохранители подвели промежуточные итоги совей работы. Отличившиеся сотрудники были награждены ведомственными и региональными наградами. В коллегии принял участие губернатор Андрей Бочаров.


По информации следователей, в минувшем полугодии были раскрыты все убийства и тяжкие преступления. На особом контроле находятся коррупционные дела, а также преступления экстремистской и миграционной направленности. Рассмотрено более 5 тысяч обращений граждан, проведено свыше 600 личных приёмов и всё это несмотря на высокую нагрузку и ограниченный штат.


Выступая с приветственным словом, глава региона отметил важность взаимодействия следственных органов с властями.

- Уверен, что совместными усилиями мы сможем решить все стоящие перед нами задачи. Поздравляю сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области, ветеранского сообщества с профессиональным праздником. Желаю всем участникам коллегии здоровья и продолжения плодотворной работы, — подытожил губернатор Андрей Бочаров.

 


Также руководитель обратил внимание на вклад следователей в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, который правоохранители внесли, доведя до конца расследование о геноциде мирного населения Сталинградской области.

Фото: администрация Волгоградской области

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