Происшествия

«Бил, как камень»: под Волгоградом выпал град размером с голубиное яйцо

Происшествия 25.07.2025 16:41
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25.07.2025 16:41




Жители хутора Сенной муниципального Михайловского округа Волгоградской области до сих пор с содроганием вспоминают страшный град, который выпал в этом населенном пункте в печальный день погодного апокалипсиса 23 июля. По словам местных жителей, вечером в среду после жуткого урагана вместе с ливнем на огороды селян обрушился град размером с голубиное яйцо.

Ледяные шарики, рассказывают очевидцы, были такие огромные, что на ладони могло уместиться не более четырех штук. При этом те, кто попал под такой тяжелый град, признались что удары по голове ледышками были весьма ощутимыми, как от камня.


При этом град изрядно попортил огороды селян, где уже выросли помидоры, огурцы, капуста и другие овощи. 

Напомним, 23 июля град выпал и в других районах Волгоградской области. Самые сокрушительные последствия ураганного ветра и других неблагоприятных погодных явлений были зафиксированы в Волжском. Здесь произошло разрушение части здания школа, а из-за рухнувших опор высоковольтных линий был обесточен водозабор, из-за чего на несколько часов жители остались без воды. 

Фото и видео Online34/михайловка

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