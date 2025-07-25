Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 18% из-за низкой инфляции

Экономика 25.07.2025 13:55
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25.07.2025 13:55


25 июля в Москве состоялось заседание совета директоров Центробанка. По итогу экспертного обсуждения регулятор снизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

Такое решение эксперты объяснили охлаждением экономики, которого дорогими кредитами вот уже ни один месяц добивался Банк России.

- Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, - сообщили в пресс-службе монетарных властей.

При этом ЦБ обещает сохранить жесткую линию при формировании денежно-кредитных условий. В случае, если базовый прогноз экспертов по развитию экономической ситуации претворится в жизнь, то средняя ключевая ставка в 2025 году составит 18,8–19,6% годовых, а в 2026 году 12,0–13,0%.

- Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, - добавили в Центробанке.

Напомним, ранее в июне 2025 года Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%, на пиковом уровне она держалась с октября 2024 года.

Фото: ЦБ РФ

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