Экология

Под Волгоградом за 5 млн рублей учёные обоснуют строительство новых дамб

Экология 07.07.2025 14:49
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07.07.2025 14:49


В Волгоградской области власти решили заручиться поддержкой научного сообщества в реализации крупных гидрологических проектов. 7 июня на Госзакупках был опубликован аукцион на право подготовки научных изысканий, оценивающих эффективность запланированного строительства каскада новых водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской пойме и на реках Донского бассейна.

Согласно проектно-сметной документации, учёным предстоит спрогнозировать последствия ввода в эксплуатацию новых объектов, скорость обводнения территорий, влияние на местные экосистемы.

Также экспертам придётся оценить позитивный социально-экономический эффект, просчитать возможные негативные последствия и разработать рекомендации по мероприятиям, направленным на обводнение территории региона и режиму водопропуска новых гидротехнических сооружений.

Исследование затронет пять проектов. Четыре запланированные к реализации на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе Волгоградской области: строительство водопропускных сооружений на водных объектах Краснослободского водного тракта; строительство водопропускных сооружений № 203, № 204; строительство водопропускных сооружений на территории в Ленинском, Светлоярском муниципальных районах; строительство водопропускных сооружений на водных объектах Каширинского водного тракта. Ещё один проект власти планируют реализовать на водных объектах Донского бассейна.

Отдельно контрактом предусмотрено требование оценки места размещения предлагаемых к строительству объектов.

Отметим, исследование учёным предстоит завершить в течение всего трёх месяцев. Результаты должны стать обоснованием заявок на финансирование строительных работ. Ранее редакция сообщала о планах облкомприроды по строительству на реках Донского бассейна 20 плотин. Разработка проектно-сметной документации обошлась бюджету в 60 млн рублей.

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