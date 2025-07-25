На гребне волны: Т2 дарит скидку на сап-прогулки в Волгограде

Телеком 25.07.2025 17:15 Реклама
0
25.07.2025 17:15 Реклама
Оператор предлагает абонентам Волгоградской области разнообразить лето новыми впечатлениями. В разгар сезона компания расширила возможности программы лояльности «Больше», предложив клиентам прокатиться на сап-бордах со скидкой 25%.
T2 продолжает поддерживать образ жизни и увлечения своих клиентов в Волгоградской области. Оператор дополнил предложения программы лояльности «Больше» новым сезонным оффером: до конца августа абоненты могут арендовать сап-борд и отправиться на водную прогулку со скидкой 25%.
Предложение действует на станции SUP DACHA, расположенной в рекреационной зоне «Ерик Верблюд» в Среднеахтубинском районе. Здесь волгоградцам доступны расслабляющие прогулки по водоему с красивыми видами.
Стильным дополнением к скидке для клиентов Т2 станет яркий брендированный сап-борд, который сделает отдых не только комфортным, но и визуально запоминающимся. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно активировать промокод в приложении «Мой T2» или в личном кабинете на сайте. Предложение действует до 31 августа 2025 года.
Акция на аренду сап-бордов – лишь часть программы лояльности «Больше». Абонентам Т2 также доступны выгодные предложения от партнеров компании в самых разных сферах: кафе и доставки, детские центры, путешествия, онлайн-обучение и не только. Подробности и весь список доступных бонусов – на официальном сайте оператора.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjbophXc
Т2 на первом месте по увеличению скорости мобильного интернета в I-II кварталах 2025 – Speed Test25.07.2025 14:45 Реклама
Телеком 25.07.2025 14:45 Реклама
Билайн обеспечивает доставку 80% корпоративных SIM-карт в течение суток24.07.2025 12:41 Реклама
Телеком 24.07.2025 12:41 Реклама
Мобильный интернет в России стал быстрее на 12%22.07.2025 15:24 Реклама
Телеком 22.07.2025 15:24 Реклама
Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и Азии18.07.2025 16:46 Реклама
Телеком 18.07.2025 16:46 Реклама
Россияне раскупили кондиционеры на фоне июльской жары17.07.2025 15:12
Телеком 17.07.2025 15:12
Т2 запустила безлимит на мессенджер MAX16.07.2025 15:38 Реклама
Телеком 16.07.2025 15:38 Реклама
В Билайне рассказали, как правильно пользоваться смартфоном в жару14.07.2025 16:46 Реклама
Телеком 14.07.2025 16:46 Реклама
У жителей Волгоградской области вырос спрос на умные устройства09.07.2025 17:01
Телеком 09.07.2025 17:01
T2 научилась измерять эмоциональное выгорание сотрудников09.07.2025 12:37 Реклама
Телеком 09.07.2025 12:37 Реклама
«Ростелеком» предупреждает своих абонентов о спам-звонках, поступающих от имени провайдера08.07.2025 13:10 Реклама
Телеком 08.07.2025 13:10 Реклама
Абоненты «плана б.» от Билайна получили бесплатные поездки на самокатах Whoosh08.07.2025 11:32 Реклама
Телеком 08.07.2025 11:32 Реклама
«Ростелеком» подвел федеральные итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее»07.07.2025 16:08 Реклама
Телеком 07.07.2025 16:08 Реклама
В 2025 году Т2 предотвратила полмиллиарда спам-звонков – это сэкономило 95 лет времени клиентов07.07.2025 15:32 Реклама
Телеком 07.07.2025 15:32 Реклама
В месте пересечения Великого Шелкового и Волжского путей усилили сеть LTE07.07.2025 14:40 Реклама
Телеком 07.07.2025 14:40 Реклама
Ветер, солнце и кино: июльские премьеры Wink.ru зовут в отпуск04.07.2025 15:20 Реклама
Телеком 04.07.2025 15:20 Реклама