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На гребне волны: Т2 дарит скидку на сап-прогулки в Волгограде

Телеком 25.07.2025 17:15 Реклама
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25.07.2025 17:15 Реклама


Оператор  предлагает абонентам Волгоградской области разнообразить лето новыми впечатлениями. В разгар сезона компания расширила возможности программы лояльности «Больше», предложив клиентам прокатиться на сап-бордах со скидкой 25%.
T2 продолжает поддерживать образ жизни и увлечения своих клиентов в Волгоградской области. Оператор дополнил предложения программы лояльности «Больше» новым сезонным оффером: до конца августа абоненты могут арендовать сап-борд и отправиться на водную прогулку со скидкой 25%.
Предложение действует на станции SUP DACHA, расположенной в рекреационной зоне «Ерик Верблюд» в Среднеахтубинском районе. Здесь волгоградцам доступны расслабляющие прогулки по водоему с красивыми видами.
Стильным дополнением к скидке для клиентов Т2 станет яркий брендированный сап-борд, который сделает отдых не только комфортным, но и визуально запоминающимся. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно активировать промокод в приложении «Мой T2» или в личном кабинете на сайте. Предложение действует до 31 августа 2025 года.
Акция на аренду сап-бордов – лишь часть программы лояльности «Больше». Абонентам Т2 также доступны выгодные предложения от партнеров компании в самых разных сферах: кафе и доставки, детские центры, путешествия, онлайн-обучение и не только. Подробности и весь список доступных бонусов – на официальном сайте оператора.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjbophXc

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