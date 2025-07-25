На гребне волны: Т2 дарит скидку на сап-прогулки в Волгограде





Оператор предлагает абонентам Волгоградской области разнообразить лето новыми впечатлениями. В разгар сезона компания расширила возможности программы лояльности «Больше», предложив клиентам прокатиться на сап-бордах со скидкой 25%.

T2 продолжает поддерживать образ жизни и увлечения своих клиентов в Волгоградской области. Оператор дополнил предложения программы лояльности «Больше» новым сезонным оффером: до конца августа абоненты могут арендовать сап-борд и отправиться на водную прогулку со скидкой 25%.

Предложение действует на станции SUP DACHA, расположенной в рекреационной зоне «Ерик Верблюд» в Среднеахтубинском районе. Здесь волгоградцам доступны расслабляющие прогулки по водоему с красивыми видами.

Стильным дополнением к скидке для клиентов Т2 станет яркий брендированный сап-борд, который сделает отдых не только комфортным, но и визуально запоминающимся. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно активировать промокод в приложении «Мой T2» или в личном кабинете на сайте. Предложение действует до 31 августа 2025 года.

Акция на аренду сап-бордов – лишь часть программы лояльности «Больше». Абонентам Т2 также доступны выгодные предложения от партнеров компании в самых разных сферах: кафе и доставки, детские центры, путешествия, онлайн-обучение и не только. Подробности и весь список доступных бонусов – на официальном сайте оператора.

Фото: Т2

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