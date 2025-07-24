На волгоградских АЗС на 13 копеек подорожали 2 вида бензина





В Волгоградской области за минувшую неделю снова изменились цены на автомобильное топливо, правда, лишь на два вида. По данным Росстата, на 13 копеек подорожали АИ-92 (58,19 рубля) и АИ-95 (61,53 рубля).

В то же время осталась на прежнем уровне стоимость АИ-98 и дизтоплива – 85,25 и 68,51 рубля за литр.



