На волгоградских АЗС на 13 копеек подорожали 2 вида бензина

Расследования 24.07.2025 08:05
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24.07.2025 08:05
В Волгоградской области за минувшую неделю снова изменились цены на автомобильное топливо, правда, лишь на два вида. По данным Росстата, на 13 копеек подорожали АИ-92 (58,19 рубля) и АИ-95 (61,53 рубля).
В то же время осталась на прежнем уровне стоимость АИ-98 и дизтоплива – 85,25 и 68,51 рубля за литр.
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