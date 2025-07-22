Юная парочка с помощью кастета убедила волгоградца расстаться с деньгами

20-летний юноша и 19-летняя девушка испортили себе жизнь, переступив закон и став разбойниками. А все началось с невинной попытки 24-летнего жителя Краснооктябрьского района Волгограда познакомиться с понравившейся ему девушкой. Однако незнакомка ответила ему отказом, после чего к ней подошел ее друг, и они вдвоем стали требовать у неудавшегося ухажера наличные, угрожая расправой.
От слов возлюбленный волгоградки быстро перешел к делу и ударил кастетом в голову молодого человека. Тому ничего не оставалось, как разблокировать свой телефон и передать его девушке, которая перевела 22 тысячи рублей на свой расчетный счет.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что похищенные деньги изъяты. Следователем в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ – «Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с применением оружия». Парочке грозит срок до 10 лет.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области