В Волгограде из-за не сдюживших в жару автобусов нарушен график маршрута №77

18 и 19 июля в Волгограде пассажиры массово жалуются на проблемы с работой автобусного маршрута №77 «Юбилейный» - ТРЦ «Мармелад». По информации горожан, вместо 20-30 минут подвижной состав приходится ожидать более часа.

- Сегодня утром стояли ждали 77-й в течение практически 2 часов. Что за дурдом? На улице жара. Разве так должен работать транспорт в областном центре с миллионным населением? Беспредел какой-то, - рассказала журналистам одна из волгоградок.

Ещё один житель региона не смог дождаться автобус накануне вечером.

- В 20:00 нужно было доехать с «Нефтяника» до ТРК «Европа» в Дзержинском районе. Прождал автобус около часа. Уже и на улице стемнело, и гипермаркет начал закрываться, а никто так и не приехал. Собственно, это единственный маршрут, на котором можно без пересадок туда добраться с Советского. В результате пришлось отменить встречу и вернуться домой, - подчеркнул горожанин.

Ситуацию с работой общественного транспорта прокомментировали в центре управления пассажирскими перевозками.

- К сожалению, подвижной состав частично "выпал" из графика. Из-за поломки сразу нескольких автобусов в течение дня возможны периоды с увеличенным интервалом ожидания, - сообщила диспетчер.

Сегодня на вторую половину дня актуальное расписание для подвижного состава, отправляющегося с «Юбилейного» в «Мармелад», выглядит следующим образом: 13:09, 13:45, 14:01, 15:35, 16:00, 16:36, 16:50, 17:05, 17:20, 17:51, 18:32, 18:50 и 21:23.

Отметим, автобусный маршрут №77 – один из самых больших в городе. Его протяжённость составляет 46,5 км. По данным из реестра муниципальных маршрутов пассажирских перевозок ежедневно его должны обслуживать 20/35 единиц подвижного состава МУП «Метроэлектротранс».