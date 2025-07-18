В Волгограде мужчина погиб под колесами поезда





В Волгограде мужчина погиб в результате происшествия на железной дороге. Об этом сообщили 18 июля в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Согласно официальной информации, трагедия произошла на 12-м км перегона железнодорожных станций «Пост № 6 – Спартановка» Приволжской железной дороги в Волгоградской области. Подробности происшествия следователи не сообщают, однако, согласно сообщению пресс-службы, первичные проверочные мероприятия показали, что причиной смертельного травмирования мужчины стал переход железнодорожных путей в неположенном месте.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.