«Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок РФ по гандболу в Волгограде 23 августа 

Сегодня, 17 июля, стало известно, что сезон 2025/2026 в отечественном гандболе откроется матчем за Суперкубок России среди мужских команд между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским ЦСКА. По данным Федерации гандбола России, эта встреча пройдет 23 августа на «Динамо Арене».
Отметим, «Зенит» является действующим чемпионом страны, а ЦСКА выиграл Кубок РФ в минувшем розыгрыше, обыграв в финале как раз соперника из Северной столицы. При этом в поединке за Суперкубок России эти клубы встретятся впервые в истории.
Председатель Высшего Совета ФГР Сергей Шишкарев объяснил выбор в пользу «Динамо Арены», на которой будет разыгран трофей.
А матч за Суперкубок страны среди женских коллективов между ЦСКА и «Ростов-Доном» состоится в Москве 30 августа.
Фото: V102.RU (архив)