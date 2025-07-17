Спорт

«Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок РФ по гандболу в Волгограде 23 августа 

Спорт 17.07.2025 18:17
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17.07.2025 18:17


Сегодня, 17 июля, стало известно, что сезон 2025/2026 в отечественном гандболе откроется матчем за Суперкубок России среди мужских команд между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским ЦСКА. По данным Федерации гандбола России, эта встреча пройдет 23 августа на «Динамо Арене».

Отметим, «Зенит» является действующим чемпионом страны, а ЦСКА выиграл Кубок РФ в минувшем розыгрыше, обыграв в финале как раз соперника из Северной столицы. При этом в поединке за Суперкубок России эти клубы встретятся впервые в истории. 

Председатель Высшего Совета ФГР Сергей Шишкарев объяснил выбор в пользу «Динамо Арены», на которой будет разыгран трофей.

- ФГР периодически проводит такие игры на нейтральных площадках. Арена в Волгограде уже зарекомендовала себя с лучшей стороны. В апреле там прошел турнир с участием женских сборных России и Беларуси, – приводит слова Шишкарева пресс-служба Федерации гандбола России.  

А матч за Суперкубок страны среди женских коллективов между ЦСКА и «Ростов-Доном» состоится в Москве 30 августа. 

Фото: V102.RU (архив)

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