Происшествия

В Волгограде предприниматель при увольнении оставил трех работников без зарплаты

Происшествия 17.07.2025 16:02
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17.07.2025 16:02


Следователями Центрального района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревается в невыплате заработной трем работникам. Коммерсант решил при увольнении сварщика и двух электромонтажников не производить окончательный расчет.

В результате невыплаты образовалась задолженность на общую сумму около 200 тысяч рублей. Факт задолженности перед бывшими сотрудниками был подтвержден решениями судов. Лишь после предъявления исполлистов предприниматель перечислил бывшим работникам средства. 

Несмотря на это, одному из них до настоящего времени так и не была выплачена компенсация за задержку зарплаты. 

- Проведённый анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что в период образования задолженности на счета предпринимателя поступило более 2 миллионов рублей. Однако денежные средства расходовались на иные цели, в том числе на коммерческие и хозяйственные нужды, - уточнили в СУ СКР по региону. 

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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