МЧС на сутки продлило штормовое предупреждение для волгоградцев





В Волгоградской области непогода задержится как минимум ещё на одни сутки. В ГУ МЧС России по Волгоградской области до вечера 17 июля продлили предупреждение об опасных природных явлениях на территории региона.

- До конца суток 16.07.2025, ночью и днем 17.07.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 23-28 м/с, - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, штормовое предупреждение ранее было объявлено в Волгоградской области 15 июля. Изначально оно действовало лишь до вечера 16 июля. В результате разгула стихии отдельным районам региона пришлось пережить крупный град. Кроме того, в Городище очевидцы засняли воздушный вихрь.