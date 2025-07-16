Град обрушился на районы Волгограда и области





Сегодня, 16 июля, на несколько районов Волгограда и области обрушились сильный ливень и град. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, непогода затронула жителей Городищенского района и соседнего поселка Гумрак.





Напомним, ранее синоптики предупреждали жителей региона о сильных ливнях, которые надвигаются со стороны Московской области. Уже вечером 15 июля жители Суровикинского района одними из первых приняли на себя удар стихии.

Волгоградцы поделились видеокадрами погодного явления в соцсетях. На видеозаписи видно, как крупные ледяные куски за считанные минуты завалили территорию частного дома одного из жителей Городищенского района. Ту же картину можно было наблюдать и в поселке Гумрак.

Также жители региона сообщают, что сильный ливень и град прошли в Новониколаевском, Фроловском и Новоаннинском районах Волгоградской области.

Видео: Жесть Волгограда / t.me