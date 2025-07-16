«Это что? Смерч?»: Пылевой столб сняли на видео в разгар непогоды под Волгоградом





Сегодня, 16 июля, жители Волгоградской области делятся фото и видео непогоды, которая накрыла ряд районов. Как сообщает V102.RU, очевидцы снимают происходящее на телефон и охотно делятся своим «уловом» в местных пабликах.

Стихия бушевала Городищенском районе, где отметились ливень, град и похожий на смерч пыльный вихрь. Огромный пылевой столб сняли на видео жители поселка Степной.

- Ну, наконец-то ветерок, - так комментируют увиденное утомленные 40-градусной жарой волгоградцы.

Сильный ливень и град также прошли в Новониколаевском, Фроловском и Новоаннинском районах Волгоградской области.

Видео : Жесть Волгограда / t.me