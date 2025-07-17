В России планируют урегулировать цены на обучение в вузах





В России предложили передать регулирование цен на программы обучения высшего образования под контроль Минобрнауки. Об этом заявил замминстра науки и образования Андрей Омельчук на заседании по вопросам ценовой политики образовательных учреждений в Госдуме.

Сейчас контроль над стоимостью образовательной программы осуществляют учредители вузов.

– Для всех автономных бюджетных учреждений порядок установления платы устанавливает учредитель этих организаций. Соответственно, для сельскохозяйственных вузов — это Минсельхоз, для медицинских университетов – это Минздрав. С точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания более аргументированной логики ценообразования наделение Минобрнауки полномочиями общего регулирования стоимости обучения в вузах, нам кажется, было бы логичным, – поделился замминистра ТАСС.

По данным министерства, только за год стоимость обучения в российских вузах в среднем выросла на 12%.