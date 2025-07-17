Федеральные новости

В России планируют урегулировать цены на обучение в вузах

Федеральные новости 17.07.2025 05:45
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17.07.2025 05:45


В России предложили передать регулирование цен на программы обучения высшего образования под контроль Минобрнауки. Об этом заявил замминстра науки и образования Андрей Омельчук на заседании по вопросам ценовой политики образовательных учреждений в Госдуме. 

Сейчас контроль над стоимостью образовательной программы осуществляют учредители вузов. 

– Для всех автономных бюджетных учреждений порядок установления платы устанавливает учредитель этих организаций. Соответственно, для сельскохозяйственных вузов — это Минсельхоз, для медицинских университетов – это Минздрав. С точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания более аргументированной логики ценообразования наделение Минобрнауки полномочиями общего регулирования стоимости обучения в вузах, нам кажется, было бы логичным, – поделился замминистра ТАСС. 

По данным министерства, только за год стоимость обучения в российских вузах в среднем выросла на 12%. 

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