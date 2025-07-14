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Пробелы в законодательстве: о необходимости пересмотра программы ОСВВ заявил член ОП Сергей Жуков

Мнение 14.07.2025 17:56
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14.07.2025 17:56


В Волгоградской области с 2020 года количество нападений бездомных собак на жителей выросло почти вдвое – в 1,7 раза. К такому неутешительному выводу пришли в областном комитете ветеринарии по итогам проведенного анализа эффективности программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск - ОСВВ) в регионе. На фоне растущих расходов на реализацию этой программы регион, как выяснилось, имеет обратный эффект. 

Свой разбор приведенных облкомветеринарии данных сделал член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков. 


Первое, что вызывает сомнения у Жукова, – это данные о снижении численности собак. 

По «бумагам» количество животных без владельцев на улицах снижается. На май 2023 года их насчитывалось в регионе 24,6 тыс. особей, а на май текущего года — 17,4 тыс. голов. Не нашел методику подсчета, но у меня большие сомнения в ее актуальности – у диких собак нет паспортов, чтобы всех посчитать. Однако есть данные, что 48% особей биркованы, то есть прошли процедуру ОСВВ. Еще один очень интересный показатель – в 11 приютах региона (из них 9 – частные НКО) общее количество посадочных мест составляет 2,4 тыс. Где зоозащитники предлагают содержать остальных 15 тыс., мне непонятно, – рассуждает Сергей Жуков. – При этом, несмотря на тенденцию снижения численности животных без владельцев, в Волгоградской области кратно растет число нападений собак на людей!

Спикер приводит данные облкомветеринарии о том, что до введения программы ОСВВ в 2020 году число покусов и других зафиксированных нападений на людей составляло 6,3 тысячи, из которых более 2 тысяч случаев касалось нападения на детей. В 2022 году количество нападений выросло уже до 9,6 тыс. нападений (2,9 тыс. – дети). А в 2024 году зафиксировано в регионе уже 11,3 тыс. нападений на людей, 3,9 тыс. пострадавших – дети. 

– А сколько людей еще не обратилось в медучреждения или «отделались легким испугом»?! – задается вполне логичным вопросом Сергей Жуков. – Безусловно, фиксируются нападения и владельческих собак, но больше половины случаев приходится на безнадзорных. Так, в 2024 году из общих зафиксированных нападений 6 тыс. пришлось на безнадзорных собак. За первый квартал 2025 года 1,2 тыс. покусов совершено безнадзорными животными из общего количества. Кстати, 70% обращений волгоградцев в профильные ведомства касались требования полного изъятия безнадзорных животных с улиц и лишь 30% содержали вопросы о необходимости сосуществования с безнадзорными собаками.  

Программа ОСВВ, приходит к выводу Жуков, в Волгоградской области  на текущий момент неэффективна. 

– Это мое личное мнение. И увеличением финансирования проблему не решить – бюджетные деньги  будут тратиться впустую из-за пробелов в законодательстве. Бесхозные собаки остаются угрозой безопасности для граждан, и мы должны не только поддерживать зоозащитные приюты и организации, но и оградить людей от агрессивных особей. И, конечно же, усилить ответственность за содержание домашних питомцев – в первую очередь, собак, – приходит к выводу член ОП Волгоградской области. 

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