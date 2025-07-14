Команды «Фас» не было? Число нападений собак на волгоградцев выросло почти вдвое





Комитет ветеринарии Волгоградской области провел анализ реализации на территории региона мероприятий по регулированию численности животных без владельцев. Как говорится в опубликованном 14 июля отчете, количество бездомных псов значительно сократилось в Волгограде и области за последние пять лет. При этом, как ни парадоксально звучит, количество укушенных собаками волгоградцев наоборот – кратно увеличилось.

Напомним, что с 2013 года и по настоящее время в соответствии с законом Волгоградской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской области в области обращения с животными в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» реализация мероприятий по бездомным собакам ведется муниципальными органами власти.

Областным бюджетом на 2025 года на регулирование численности животных без владельцев предусмотрены в Волгоградской области ассигнования в сумме более 24,5 млн. руб. Из них 15 млн рублей – это субвенция на осуществление госполномочий в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (до 2022 года финансирование осуществлялось в объеме 10 млн рублей). Еще 5 млн рублей – субсидия из областного бюджета муниципальным образованиям Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств по поддержке НКО, осуществляющих реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. А еще 4,5 млн рублей – гранты в форме субсидий НКО.

– В рамках реализации данного гранта дополнительно мероприятия по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску в место отлова животных без владельцев (далее именуется – ОСВВ) проведены в Михайловском городском округе, на территории Городищенского муниципального района, Среднеахтубинского муниципального района, Ленинского муниципального района и Камышинского муниципального района Волгоградской области (субсидии выделяются с 2023 года), – сообщают в облкомветеринарии.





В настоящее время, по данным комитета, на территории Волгоградской области работают 11 приютов для животных без владельцев. Из них два муниципальных и 9 принадлежащих некоммерческим организациям и предпринимателям региона. Общее количество мест в приютах составляет 2496.

С 2023 года в профильном ведомстве отмечают постепенное снижение бездомных собак на территории региона.

– Количество животных без владельцев по итогам мониторинга с 2023 года составляет на даты: 15.05.2023 – 24630; на 15.09.2023 – 21086; на 15.05.2024 – 19864, на 15.09.2024 – 19667 голов, на 15.05.2025 – 17471 голов, – уточняют в областном комитете. – В тоже время, из учтенных животных без владельцев по последним данным учета на территории региона 48% особей имеют средства идентификации, то есть прошли процедуру ОСВВ. По городу Волгограду данную процедуру прошли 62% собак, а по городу Волжский 82% от учтенных животных без владельцев (необходимый показатель для стабилизации популяции 80%).

Однако, вынуждены констатировать в комитете, на фоне снижения численности животных без владельцев регионе одновременно растет количество случаев нападений собак на жителей.





– Несмотря на положительную динамику по вышеуказанным показателям, по данным комитета ветеринарии и Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, число нападений животных (собак) на людей не уменьшается, а кратно увеличивается. Если до введения программы ОССВ 2020 году число покусов (нападений) на людей составляло – 6308 по области, то в 2022 – 9692 случая, в 2023 – 11504 случая и в 2024 – 11310 случая. С 2023 года отмечается значительный рост случаев нападений безнадзорных животных, – сообщили в облкомветеринарии по итогам проведенного анализа.

Таким образом, количество нападений бездомных собак на волгоградцев всего за 4 года, согласно приведенным комитетом данным, выросло почти вдвое – в 1,7 раза.

Как следствие, отмечают в облкомветеринарии, в Волгоградской области вполне имеет место ежегодный рост жалоб граждан на наличие животных без владельцев на улицах населенных пунктов. Так, если в 2022 году таких обращений в комитет поступило 153, то в 2023 году их было уже 294, а в 2024 году – 344.