Общество

Команды «Фас» не было? Число нападений собак на волгоградцев выросло почти вдвое

Общество 14.07.2025 17:08
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14.07.2025 17:08


Комитет ветеринарии Волгоградской области провел анализ реализации на территории региона мероприятий по регулированию численности животных без владельцев. Как говорится в опубликованном 14 июля отчете, количество бездомных псов значительно сократилось в Волгограде и области за последние пять лет. При этом, как ни парадоксально звучит, количество укушенных собаками волгоградцев наоборот – кратно увеличилось.

Напомним, что с 2013 года и по настоящее время в соответствии с законом Волгоградской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской области в области обращения с животными в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» реализация мероприятий по бездомным собакам ведется муниципальными органами власти.

Областным бюджетом на 2025 года на регулирование численности животных без владельцев предусмотрены в Волгоградской области ассигнования в сумме более 24,5 млн. руб. Из них 15 млн рублей – это субвенция на осуществление госполномочий в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (до 2022 года финансирование осуществлялось в объеме 10 млн рублей). Еще 5 млн рублей – субсидия из областного бюджета муниципальным образованиям Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств по поддержке НКО, осуществляющих реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. А еще 4,5 млн рублей – гранты в форме субсидий НКО.

– В рамках реализации данного гранта дополнительно мероприятия по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску в место отлова животных без владельцев (далее именуется – ОСВВ) проведены в Михайловском городском округе, на территории Городищенского муниципального района, Среднеахтубинского муниципального района, Ленинского муниципального района и Камышинского муниципального района Волгоградской области (субсидии выделяются с 2023 года), – сообщают в облкомветеринарии.


В настоящее время, по данным комитета, на территории Волгоградской области работают 11 приютов для животных без владельцев. Из них два муниципальных и 9 принадлежащих некоммерческим организациям и предпринимателям региона. Общее количество мест в приютах составляет 2496.

С 2023 года в профильном ведомстве отмечают постепенное снижение бездомных собак на территории региона.

– Количество животных без владельцев по итогам мониторинга с 2023 года составляет на даты: 15.05.2023 – 24630; на 15.09.2023 – 21086; на 15.05.2024 – 19864, на 15.09.2024 – 19667 голов, на 15.05.2025 – 17471 голов, – уточняют в областном комитете. – В тоже время, из учтенных животных без владельцев по последним данным учета на территории региона 48% особей имеют средства идентификации, то есть прошли процедуру ОСВВ. По городу Волгограду данную процедуру прошли 62% собак, а по городу Волжский 82% от учтенных животных без владельцев (необходимый показатель для стабилизации популяции 80%).

Однако, вынуждены констатировать в комитете, на фоне снижения численности животных без владельцев регионе одновременно растет количество случаев нападений собак на жителей.


– Несмотря на положительную динамику по вышеуказанным показателям, по данным комитета ветеринарии и Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, число нападений животных (собак) на людей не уменьшается, а кратно увеличивается. Если до введения программы ОССВ 2020 году число покусов (нападений) на людей составляло – 6308 по области, то в 2022 – 9692 случая, в 2023 – 11504 случая и в 2024 – 11310 случая. С 2023 года отмечается значительный рост случаев нападений безнадзорных животных, – сообщили в облкомветеринарии по итогам проведенного анализа.

Таким образом, количество нападений бездомных собак на волгоградцев всего за 4 года, согласно приведенным комитетом данным, выросло почти вдвое – в 1,7 раза.

Как следствие, отмечают в облкомветеринарии, в Волгоградской области вполне имеет место ежегодный рост жалоб граждан на наличие животных без владельцев на улицах населенных пунктов. Так, если в 2022 году таких обращений в комитет поступило 153, то в 2023 году их было уже 294, а в 2024 году – 344.

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