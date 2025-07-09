«Умерла недалеко от дома»: под Волгоградом в лесополосе нашли тело пропавшей пенсионерки

В Быковском районе Волгоградской области в ходе поисковых мероприятий обнаружено тело 73-летней пенсионерки Юлии Стировой, которая ушла из дома два дня назад, сообщает V102.RU.

- Пожилую женщину нашли мертвой в лесополосе, примерно в 800 метрах от села Кислово, где она проживала. На тело наткнулись родственники, которые участвовали в поисках, - сообщили информагентству местные жители.

В СУ СКР по региону сообщили, что по факту смерти пенсионерки проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, каких-либо видимых повреждений и признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено.

Ранее, напомним, пенсионерку, которая ушла из дома 7 июля, искали волонтеры и полиция. Сообщалось, что пожилая женщина страдала провалами в памяти и могла просто забыть, где живет.



