Волонтеры отряда ЛизаАлерт разыскивают пенсионерку, которая пропала накануне, 7 июля. 73-летняя Юлия Стирова проживает в селе Кислово Быковского района Волгоградской области. Женщина вышла из дома и исчезла.
Пенсионерка страдает провалами в памяти и могла просто забыть, где живет. По одной из версий, она могла остановить попутную машину. Волонтеры просят откликнуться водителей, кто мог 7 июля подвозить женщину в голубом платье.
Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 150 см, волосы седые.
Всех, кто видел женщину, просьба сообщить по телефону 112.