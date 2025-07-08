Происшествия

«Могла уехать на попутке»: под Волгоградом пропала 73-летняя пенсионерка

Происшествия 08.07.2025 20:56
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08.07.2025 20:56


Волонтеры отряда ЛизаАлерт разыскивают пенсионерку, которая пропала накануне, 7 июля. 73-летняя Юлия Стирова проживает в селе Кислово Быковского района Волгоградской области. Женщина вышла из дома и исчезла. 

Пенсионерка страдает провалами в памяти и могла просто забыть, где живет. По одной из версий, она могла остановить попутную машину. Волонтеры просят откликнуться водителей, кто мог 7 июля подвозить женщину в голубом платье. 

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 150 см, волосы седые.

Всех, кто видел женщину, просьба сообщить по телефону 112.

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