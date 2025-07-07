В Волгограде МЧС потушило крупный пожар у складов на ул. Менделеева





Вечером 7 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда горожане заметили огромный столб дыма. По информации очевидцев, загорелась территория неподалёку от крупных логистических центров на ул. Менделеева. Происходящее очевидцы засняли на видео.







- У складов за «шайбой» что-то сильно горит. Дым видно за несколько кварталов, - рассказал журналистам один из жителей окрестных домов.

В региональном управлении МЧС России подтвердили наличие возгорания, подчеркнув, что оно было оперативно ликвидировано пожарными расчётами.

- В 19:02 поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе Волгограда. Горел мусор на площади 100 кв. метров. Подразделения 2-й ПСЧ ликвидировали горение в 19:18. Погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отметим, по информации спасателей, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Фото и видео: Павел Мирошкин