В Волгограде ищут родственников потерявшей память 88-летней Изумруды Акимовой





7 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда на ул. Депутатской очевидцы обнаружили лежащую под деревом пожилую женщину, которая просит о помощи. По словам неравнодушных горожан, женщина находилась в спутанном состоянии и не смогла пояснить, как её зовут и где она проживает.

- С собой у неё был пакет медицинских документов с выпиской из больницы им. Фишера. Из них мы узнали, что бабушку зовут Акимова Изумруда Васильевна, она 1937 года рождения. Позвонили в медицинское учреждение, там подтвердили, что пенсионерка была на приёме у нейрохирурга, но отказалась от госпитализации, - рассказала журналистам обнаружившая пожилую женщину волгоградка.

По словам медицинских сотрудников, пенсионерка проживает в Волжском на ул. Советской. Однако сама пожилая женщина это отрицает, но назвать актуальный адрес своего жительства не смогла. При этом своё нахождение в Волгограде она объясняет тем, что сюда её привезли. Описывая произошедшее, пенсионерка то связывает это с полицией, то с некой женщиной.

В облкомздраве сообщили журналистам, что ранее пенсионерка действительно была доставлена в медучреждение нас корой в СтОСМП, где осмотрена врачом-нейрохирургом, выполнено КТ-исследование головного мозга. По результатам проведенных мероприятий врачом-специалистом исключена черепно-мозговая травма, показаний к экстренной госпитализации на момент осмотра не установлено. Пациентка самостоятельно покинула медицинское учреждение.

От повторного предложения очевидцев вызвать скорую помощь пожилая женщина категорически отказалась.

- Сейчас обратились в полицию. Сидим вместе с Изумрудой Васильевной, ждём наряд. Надеемся, хотя бы им удаться установить её место жительства и найти родственников, - подчеркнула очевидец.

Отметим, редакция запросила информацию о пострадавшей память пенсионерке в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Короче, Волгоград / t.me