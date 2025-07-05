В городе Камышине Волгоградской области полиция установила личность мужчины, который был снят на видео местными жителями возле одного из сетевых магазинов. Герой ролика на кадрах вел себя неадекватно, предлагал опиравшемуся на костыли мужчине потрогать его гениталии и нанес удар по лицу.

По сообщению жителей Камышина, неприятный инцидент произошел накануне в 8-м микрорайоне. На первых секундах видео мужчина в черной футболке с белыми надписями катается по крыльцу на тележке, затем спускается вниз и вступает в разговор с пострадавшим. Ударив мужчину по лицу, неадекват стал угрожать ему еще и словами.





В полиции оперативно отреагировали на видеоролик, опубликованный в сообществе «Жесть. Камышин», и сообщили о задержании дебошира.

– Личность гражданина полицейскими установлена, он доставлен в подразделение полиции. Им оказался 23-летний приезжий из Республики Беларусь, находящийся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. Нарушитель привлечен к ответственности и будет помещен в Центр временного содержания иностранных граждан с последующим выдворением за пределы государства, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: Жесть. Камышин / t.me