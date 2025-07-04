Транспорт

Волгоградцев предупредили о реверсивном движении на трассе Р-22 «Каспий»

Транспорт 04.07.2025 17:36
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04.07.2025 17:36


На границе Волгоградской и Воронежской областей на несколько месяцев ограничено движение автомобилей по трассе Р-22 «Каспий». По информации «Упрдор Москва-Волгоград», на участке у города Поворино начался капремонт асфальта. Здесь временно вводится реверсивный режим движения автомобилей.

- На время дорожных работ на участке действует реверсивное движение, но ограничения будут локальные, непосредственно в местах ведения мероприятий и только днем, — подчеркнули в пресс-службе федерального учреждения.

Отметим, обновление полотна охватит 9-километровый участок в границах Поворино и въезда в Волгоградскую область. Изначально планировалось, что ремонт завершится в 2026 году, но специалисты обещают уложиться в течение лета и предстоящей осени.

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