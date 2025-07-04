Происшествия

Под Волгоградом осудят влетевшего в КамАЗ водителя микроавтобуса

Происшествия 04.07.2025 15:33
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04.07.2025 15:33


В Дубовском районе Волгоградской области полиция завершила расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП. Водителю микроавтобуса, перевозившего вахтовиков из Краснодарского края в Самарскую область, предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель человека.

- Установлено, что 6 марта 2025 года 49-летний житель г. Тольятти, управляя технически исправным автомобилем «Мерседес Бенц», осуществлял перевозку в салоне шести пассажиров, отработавших вахтовую смену в Краснодарском крае и возвращавшихся в Самарскую область. В качестве сменщика на переднем пассажирском сидении находился 60-летний водитель, - сообщили журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Поздней ночью, в 3:10 на участке трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в границах Суводского сельского поселения Дубовского района подсудимый не заметил стоящий на обочине КамАЗ, врезавшись в грузовик на большой скорости.

При этом место остановки большегруза было отмечено знаками, а на самом автомобиле горели сигнальные огни.

В результате ДТП микроавтобус получил серьёзные повреждения. Находящийся на переднем сидении 60-летний сменщик водителя скончался на месте.

Отметим, в ходе расследования вину в содеянном обвиняемый признал. В настоящее время собранные материалы направлены в Дубовский районный суд. Виновнику ДТП грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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